"В экспозиции будут представлены тканые изделия, а также авторские куклы в традиционных народных костюмах Тульской губернии, созданные сотрудниками сектора по изучению и возрождению традиций усадебного быта музея-усадьбы Л. Н.Толстого "Ясная Поляна", — говорится в сообщении.

Все тканые дорожки и пояса мастера яснополянского музея создают вручную, применяя в работе все известные способы ручного ткачества и плетения поясов, отметили в пресс-службе.

Авторские костюмные куклы интересны тем, что одеты в традиционные народные костюмы Тульской губернии XVIII-XIX веков. В это время девушки носили сарафаны и длинные белые рубахи, расшитые по горловине и рукавам. В качестве головных уборов надевали налобные повязки или венки из живых или искусственных цветов. Женщины вместо сарафана носили поневу — широкую прямую юбку, сшитую из нескольких кусков ткани со вставкой, а также фартук. Очень красивым и сложным был головной убор замужних женщин — кичка, иногда рогатая или имеющая внизу каркас с твердыми рожками — символом плодородия.

Мужской народный костюм был проще, он состоял из вышитой холщовой или льняной рубахи, портов и пояса. Иногда его дополняли жилетка и кафтан. На голове носили валяную шляпу или картуз, на ногах — лапти. Праздничной обувью были сапоги.

При изготовлении костюмов для кукол мастера полностью соблюдают их традиционный крой, точно и бережно воссоздают их элементы — вплоть до вязаных чулков и обуви, тщательно копируют декор и украшения, отмечается в сообщении.

Выставка пройдет в Тульской областной научной библиотеке с 13 января по 24 февраля.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 300 тыс. человек. Здесь проходят встречи писателей, критиков, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.