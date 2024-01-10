"В первую неделю наступившего года там побывало множество гостей. Лидером по их количеству стал Ярославский музей-заповедник, который принял 47 тысяч человек, а Ярославский художественный — 18 тысяч", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что более 1,5 тыс. человек приехали на уличные мероприятия музея "Карабиха". В Рыбинском и Переславском музеях-заповедниках побывали по 5,6 тыс. человек, а Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей принял более 11 тыс. гостей.

Власти добавили, что в этом году музеи сделали упор на семейный отдых. Праздничные программы включали разнообразные мероприятия для родителей с детьми и молодежи.