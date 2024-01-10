Самым интересным объектом, по мнению гостей стенда, стала кабина машиниста электропоезда "Иволга 3.0". Ежедневно его посещали около 400 человек. Экспонат позволяет ознакомиться с особенностями управления железнодорожным составом и отправиться в путешествие по городам тверского края.

Кроме того, от 200 до 300 гостей совершали виртуальные велопрогулки, порядка 200 посетителей приняли участие в викторинах.

Также на стенде Тверской области в дни новогодних каникул организовали мастер-класс по плетению рождественских звезд из нитей.

Как сообщалось, 26 декабря на ВДНХ состоялся День Тверской области. Мероприятия, посвященные истории и культуре Верхневолжья, проходили на нескольких площадках. Глава региона Игорь Руденя представил социально-экономический потенциал Тверской области, а также ключевые события, посвященные празднованию в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания самого древнего города Верхневолжья Торопца.