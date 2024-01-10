"314 тысяч туристов встретили Новый год в наших объектах. За время новогодних праздников горные курорты и отели приняли в общей сложности более 168 тыс. гостей. Еще 146 тыс. туристов отправились за праздничной атмосферой в "Сочи Парк", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "Сочи Парк" побил все рекорды посещаемости: загрузка объекта в новогодние праздники была на 95% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

"Рост турпотока на Красной Поляне — 15%. Курорт принял 75 тысяч туристов. Загрузка отелей на новогоднюю ночь составила 100%", — добавили в компании.

Новый год в "Сочи Парк Отеле" встретили около 2 тыс. туристов. Загрузка гостиничного комплекса составила в среднем 64%, а в некоторые дни доходила до 96%.

Загрузка отеля-замка "Богатырь" в прибрежном кластере Сочи на Новый год выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 94,5% (2,45 тыс.).

Как сообщили в ГК "Мантера", число гостей курорта "Архыз" в новогодние праздники выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом голом ранее. Канатными дорогами на курорте воспользовались более 74 тысяч человек.

В конце декабря генеральный директор ГК "Мантера" Вадим Трукшин заявил, что холдинг рассчитывает принять на новогодние каникулы в своих объектах 160 тыс. туристов.