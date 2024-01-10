"Россиянка 30 декабря 2023 года прибыла в Турцию и 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, и в настоящее время ее телефон отключен. Полицией Кемера проводится расследование", — говорится в сообщении.

Генконсульство связалось с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию.