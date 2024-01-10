"Итоги новогодних каникул подтверждают, что курорты Северного Кавказа становятся все более популярны не только среди любителей зимних видов спорта, но и туристов, предпочитающих прогулки в горах. Только "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи" в эти праздники посетило более 100 тыс. туристов", — приводятся в сообщении слова замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.

Отмечается, что рекордсменом по приросту туристов стал курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, который посетило на 35% больше туристов, чем годом ранее. Здесь в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тыс. человек.

В то же время самое большое количество туристов — более 74 тыс. человек — посетили в период новогодних каникул курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Турпоток на курорт на 12% превысил прошлогодний показатель.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 20 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги. На территории курорта открыта самая протяженная в мире трасса с искусственным покрытием — 967 метров, работает кресельная канатная дорога, доступны тюбинг, учебный склон, батут для детей и всесезонные сервисы.