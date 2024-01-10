Отмечается, что "пиковым" месяцем для аэропорта стал август, когда воздушная гавань обслужила более 73 тыс. пассажиров.

"В 2023 году предприятие обслужило более 2,6 тыс. рейсов и по этому показателю выросло в сравнении с 2022 годом на 20,9%", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в прошедшем году прямые рейсы из аэропорта Горно-Алтайска осуществлялись в 12 городов России. В 2024 году добавятся рейсы в Улан-Удэ, Челябинск и Оренбург.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку, которые приобрели актив у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года воздушная гавань возобновила работу после 20-летнего перерыва.

Как сообщалось, в конце июля 2023 года глава Сбербанка Герман Греф анонсировал строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров, старый будет снесен.

В сентябре прошлого года АО "ПИИНИИ ВТ "Ленаэропроект" (Санкт-Петербург) стало победителем запроса предложений на разработку предпроектной документации для строительства нового аэропорта Горно-Алтайска. Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры начнется в 2025 году и закончится в 2027 году.