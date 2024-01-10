"Забастовка профсоюза машинистов GDL оказала огромное влияние на железнодорожное сообщение в Германии", — заявила пресс-секретарь Deutsche Bahn Анна Брукер.

По данным AP, междугороднее и внутригородское железнодорожное сообщение в ФРГ практически полностью прекратилось. По информации Deutsche Bahn, курсирует около 20% поездов дальнего следования, многие региональные и пригородные поезда в Берлине и других городах не ходят.

Забастовка должна продлиться до 18:00 (20:00 мск) пятницы.

GDL требует повышения заработной платы машинистов поездов и призывает сократить рабочий день сменных работников с 38 до 35 часов в неделю без снижения уровня зарплаты. Deutsche Bahn утверждает, что требования профсоюза практически невозможно удовлетворить.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг призвал стороны вернуться за стол переговоров. "Необходимо найти способ, при котором стороны смогут поладить. Это означает — разговаривать друг с другом. Я призываю обе стороны снова сесть за стол переговоров", — сказал он.

Однако глава профсоюза Клаус Везельски заявил, что, если до пятницы Deutsche Bahn не представит удовлетворяющего требованиям профсоюза предложения, члены GDL "сделают перерыв, а затем начнут новую забастовку".