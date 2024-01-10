"Святочный праздник в "Витославлицах" пройдет 14 января", — сказал собеседник агентства.

Для местных жителей и туристов на улицах выступят фольклористы, которые будут петь, плясать, колядовать, играть с гостями праздника в вековые народные игры, мериться силой и ловкостью в стародавних молодецких забавах, гадать в амбарах на суженых. Мастера декоративно-прикладного творчества представят свою продукцию на ремесленной ярмарке.

Согласно информации регионального министерства культуры, в прошлом году святки в "Витославлицах" собрали более 1 тыс. туристов и местных жителей. Перед ними выступили 23 творческих коллектива. В ремесленных рядах продукцию представили 22 мастера-прикладника.

В "Витославлицах", основанных в 1964 году, собраны более 30 памятников архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения. В 2022 году в МНДЗ завершилась первая в его истории пятилетняя комплексная реставрация.