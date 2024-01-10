Как сообщает пресс-служба музея, это первый памятник такого рода в коллекции учреждения.

"Безусловно, он имеет художественную, научную и историко-культурную музейную значимость. Этот ковчег для креста и иконок меднолитой пластики ранее находился в частной коллекции и был изъят на границе как незадекларированный. По решению суда предмет обратили в доход государства, благодаря чему ставротека стала культурным наследием страны", — приводит пресс-служба слова гендиректора заповедника Михаила Шаромазова.

Икона, представляющая собой доску с врезанным в нее медным крестом, выполнена в техниках литья и темперы, ее размер составляет 35 на 25,5 см (толщина 3 см). В настоящее время ставротека готовится к реставрации: в фонд Кирилло-Белозерского музея икона поступила с загрязнениями, потертостями, следами клея на тыльной стороне и дефектами отливки креста. Кроме того, живопись на деревянном щите сохранилась фрагментарно.

Как отмечает пресс-служба, впоследствии экспонат дополнит коллекцию музея "Металл".