Показатель превысил озвученный аэропортом в начале 2023 года прогноз годового пассажиропотока в 3 млн человек.

В 2022 году аэропорт, по его собственным данным, обслужил 2,633 млн пассажиров. Таким образом, в 2023 году пассажиропоток вырос на 43,8%.

Пресс-служба отмечает, что международный трафик в прошлом году составил 518,03 тыс. человек (в 2022 году — 190,61 тыс. человек).

"В 2023 году в список международных популярных направлений попали следующие города: Бангкок, Ош, Бишкек, Ташкент", — говорится в сообщении.

В топ-5 внутренних направлений вошли Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток.

В 2024 году аэропорт намерен обслужить не менее 4 млн пассажиров.