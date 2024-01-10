"Продолжаем наш зимний сезон. Сегодня загрузка номерного фонда Сочи сохраняется на уровне 70%. Работа в формате оперативного штаба не раз доказала свою эффективность, он продолжает функционировать", — написала первый вице-мэр в своем телеграм-канале в среду.

Она отметила, что за новогодние праздники зафиксирован рост туристического потока в среднем на 4% по сравнению с прошлым годом, чуть выше — в горном кластере.

"Это подтверждается увеличением количества пассажиров пригородных поездов и личного транспорта в направлении Красной Поляны", — сообщила вице-мэр.

По ее словам, загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90%.

Калинина рассказала, что на городских площадках во всех районах Сочи была организована культурно-массовая программа для зрителей всех возрастов, проведено около 300 мероприятий.

"Праздничное настроение было создано и в наших муниципальных парках. Только во время зимних каникул их посетили более 85 тыс. горожан и туристов. Благодаря слаженной работе всех служб новогодние каникулы прошли без срывов и непредвиденных ситуаций. Не было зафиксировано ни одной крупной аварии на инженерных сетях", — добавила вице-мэр.