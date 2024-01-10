"По сообщениям российского посольства в Кито, пострадавших среди россиян нет. Вместе с тем призываем российских граждан учитывать нестабильность ситуации при планировании поездок в Эквадор, а находящихся там соотечественников — избегать посещения общественных мест", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что Москва "выражает солидарность с правительством и народом Эквадора, которые столкнулись с резкой активизацией деятельности криминальных структур, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки".

"Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников. Приносим соболезнования семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе бандитских вылазок. Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов, собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По данным местных СМИ, не менее 13 человек стали жертвами беспорядков в Эквадоре. Банды преступников учинили беспорядки после того, как президент страны Даниэль Нобоа ввел по всей стране комендантский час из-за побега из тюрьмы лидера одной из преступных группировок. Позже Нобоа квалифицировал ситуацию в стране как "внутренний вооруженный конфликт".

В связи с осложнившейся ситуацией министерство труда Эквадора рекомендовало общественным и частным учреждениям страны перевести работников на удаленный режим работы.