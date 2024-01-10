"В экспозиции "Регионы России" представлены важнейшие достижения каждого из субъектов нашей большой Родины. На стенде Краснодарского края в течение семи дней будем рассказывать посетителям о туристическом потенциале курорта и его инвестиционных возможностях, знакомить гостей выставки с передовыми технологиями современного санаторно-курортного оздоровления и уникальными природными богатствами Сочи", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на выставке также организовали культурно-познавательную программу.

"Ежедневно ждем всех, кто будет в столице в эти дни, в 75-м павильоне ВДНХ. И — добро пожаловать в Сочи", — добавил Копайгородский.

В Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года проходит выставка-форум "Россия", где представлены все регионы страны. Программа направлена на демонстрацию главных достижений России в области технологических разработок, науки, спорта и культуры.