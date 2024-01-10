В минувшую пятницу самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США начал расследование инцидента.

Кэлхун в своем обращении не сказал, в чем именно заключалась ошибка Boeing, а другие топ-менеджеры компании предостерегли от спекуляций на этот счет.

"В первую очередь нам необходимо признать свою ошибку, — сказал во вторник Кэлхун. — Мы подойдем к ситуации со 100%-ной и полной прозрачностью на каждом этапе пути. Мы будем работать совместно с NTSB, расследующей инцидент, чтобы понять, что стало его причиной".

Он отметил, что инженеры Boeing собирают информацию, необходимую для выявления причин происшествия с самолетом Alaska Airlines.

NTSB заявил, что пока рано говорить о том, был ли инцидент вызван производственным дефектом.

Во вторник FAA сообщила, что Boeing пересматривает свои инструкции по обеспечению безопасности самолетов, распоряжение о приостановке полетов пока остается в силе.