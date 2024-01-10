Отмечается, что одним из главных событий станет митинг-реквием на стадионе "Газпром Арена", куда приглашены 50 тыс. ветеранов.

Кроме этого, 27 января состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, зажгут факелы на Ростральных колоннах, запланирован артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

Всего в Петербурге намечено 233 мероприятия, которые пройдут с 18 до 27 января. Среди них памятные, праздничные, культурные и спортивные события. На Дворцовой площади состоится выставка ретро-техники и видео-спектакль. В районе Манежной площади будет организован интерактивный проект "Улица жизни".

Праздничные программы пройдут в Ледовом дворце, БКЗ "Октябрьский" и других крупных площадках города. В честь праздника в Петербурге состоится Всероссийский фестиваль хоров ветеранов и вокально-хоровых любительских коллективов.

В музее оборы и блокады Ленинграда пройдет Международный исторический форум "Битва за Ленинград — всенародная Победа", а музей "Россия — моя история" откроет выставочную экспозицию "80 фактов о блокаде".

Метрополитен Петербурга откроет тематическую выставку про начало строительства ленинградской подземки, а также выставку "Солдаты метростроя".

В знаковых культурных пространствах Петербурга пройдут тематические фестивали, акции, спектакли, концерты и конкурсы.

Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" получат более 60 тыс. защитников и жителей блокадного города. 240 тыс. ветеранов и блокадников получат федеральные знаки отличия. Кроме того, блокадники получат единовременные выплаты.

День полного освобождения Ленинграда от блокады отмечается в России 27 января. В 2024 году исполнится 80 лет успеху операции "Январский гром", когда враг был отброшен от Ленинграда на расстояние до 100 км.