По имеющимся данным, 11 человек погибли в городе Гуайякиль — все они гражданские лица, еще двое полицейских убиты в соседнем городе Ноболь.

Издание отмечает, что с понедельника и до настоящего момента в ряде городов страны преступные банды совершили 29 вооруженных нападений, в том числе на телеканал и несколько больниц.

Представители органов правопорядка задержали более 40 человек, им будут предъявлены обвинения в терроризме.

Банды преступников учинили беспорядки после того, как президент страны Даниэль Нобоа ввел по всей стране комендантский час из-за побега из тюрьмы лидера одной из преступных группировок. Позже Нобоа квалифицировал ситуацию в стране как "внутренний вооруженный конфликт".

Глава Объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела заявил: "С этого момента любая группировка террористов становится законной военной целью, на кону настоящее и будущее родины".

В связи с осложнившейся ситуацией министерство труда Эквадора рекомендовало общественным и частным учреждениям страны перевести работников на удаленный режим работы.