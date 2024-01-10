Катер "Мартини" затонул около острова Ко Хэй вечером во вторник. Он отплыл от причала в бухте Чалонг утром того же дня, маршрут включал заходы на несколько островов. На борту было девять человек – шестеро российских туристов, среди которых трое детей, и трое членов экипажа.

Крушение произошло в момент, когда команда пыталась пришвартовать судно в заливе Нам Бо возле острова. Капитан объяснил, что причиной инцидента стала вода, проникшая в машинное отделение через поврежденную трубу. Несмотря на попытки экипажа ее откачать, лодка затонула.

"Погода во время инцидента была хорошей, без ветра и сильных волн. Благодаря этому находившееся рядом судно смогло оказать помощь в спасении всех пассажиров и экипажа. Позже россиян доставили в отель на пляже Карон, где они проживают. Никто не пострадал, разлива горючего в морскую воду также не произошло", — пишет издание.

Как уточнили в морском управлении Пхукета, судно эксплуатировалось с нарушениями: на нем не было механика, и оно применялось для целей, не включенных в полученную владельцем лицензию. Он также сообщил, что вокруг затонувшего судна будут установлены светящиеся буи до его подъема на поверхность.