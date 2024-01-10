"Работа ведется в сложных условиях с учетом удорожания деталей и возникших трудностей по доставке оригинальных материалов из-за рубежа. Но реставрация не останавливается, и мы рассчитываем получить самолет в конце 2024 года", — цитирует пресс-служба слова председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко.

По его словам, после завершения работ "Борт Тюрикова" вернется в Красноярск как интерактивный музейный экспонат. Сейчас самолет находится в специальном ангаре на территории аэродрома "Мочище" под Новосибирском.

"На данный момент полностью завершена реставрация консольных частей крыльев, целиком покрашены крылья самолета. Согласована схема нанесения обозначений на фюзеляж и крылья "Дугласа". Они будут наноситься согласно схеме, относящейся ко времени работы самолета в составе 26-го транспортного авиаотряда Красноярского управления гражданского воздушного флота СССР (1947 год)", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что схема составлена на основании исторических фотографий аналогичной техники, относящихся к 1946 -1947 годам, а также следов прежних обозначений, зафиксированных на поверхности самолета.

Как сообщалось 7 декабря 2018 года, президент России Владимир Путин вручил премию РГО за лучшую экспедицию по России председателю Красноярского краевого отделения РГО.

В рамках проекта "Борт Тюрикова. Возвращение" была осуществлена эвакуация в Красноярск из таймырской тундры пассажирского самолета "Дуглас С-47", который в 1947 году совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Тогда командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту.

Спустя несколько дней после посадки Тюриков, взяв с собой восемь человек, отправился за помощью. Все они пропали без вести. Оставшиеся на месте аварийной посадки 24 человека были впоследствии спасены.

В настоящее время ведутся реставрационные работы для передачи самолета в создаваемый в Красноярске "Парк-музей освоения Севера".