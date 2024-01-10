"Только за новогодние праздники Адыгею посетило около 100 тысяч туристов и экскурсантов. Их привлекают наши природные достопримечательности, а также возможность окунуться в настоящую зимнюю сказку в горах, покататься на лыжах, санках, снегоходах, искупаться в термальных источниках и совершить увлекательные экскурсии", — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

По его словам, республика стала "популярным местом отдыха не только летом, но и зимой" благодаря принимаемым мерам по развитию всесезонной туристской привлекательности.

"Несмотря на окончание новогодних каникул, турпоток не останавливается. Поэтому перед организаторами туров по-прежнему стоит задача по обеспечению безопасного отдыха, а также антитеррористической защищённости туробъектов", — отметил глава Адыгеи.

Он добавил, что в республике "последовательно" развивается туризм "с расчётом на долгосрочный эффект".

Как сообщалось, Адыгея в период новогодних праздников планировала принять около 100 тыс. гостей — на уровне аналогичного периода 2023 года.