Выезд первой группы запланирован на 9 февраля, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Тур с посещением горнолыжного курорта Масикрён стал возможным благодаря договоренностям делегации Приморья с властями Северной Кореи, достигнутым в декабре 2023 года во время визита в КНДР, говорится в сообщении.

Тур рассчитан на пять дней. В первый туристы прибудут из Владивостока в Пхеньян, осмотрят его достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, монумент идеи чучхе, площадь имени Ким Ир Сена и другие. Второй, третий и четвертый дни включают перелет из Пхеньяна к месту отдыха и отдых на горнолыжном курорте Масикрён.

Самая высокая точка курорта — 1360 метров, всего на курорте 10 многоуровневых трасс, включая трассу для учеников. Кроме того, здесь есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей, трассы для саней.

Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко работала в декабре в КНДР четыре дня. Тогда Кожемяко провел переговоры с председателем Народного комитета особого города Расон Сим Чан Иром, обсудил с представителями туротрасли КНДР ближайшие планы по запуску туров для приморских туристов, пообщался с изучающими русский язык студентами Пхеньянского университета иностранных языков, а также договорился с корейской стороной об участии школьников КНДР в первых зимних международных спортивных играх "Дети Приморья".