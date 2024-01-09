Первый поезд пошёл по восстановленному пути в 19.45 мск.

Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам.

Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути, отмечают в компании.