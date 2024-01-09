Первый поезд пошёл по восстановленному пути в 19.45 мск.
Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам.
Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути, отмечают в компании.
Первый поезд пошёл по восстановленному пути в 19.45 мск.
Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам.
Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути, отмечают в компании.
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