Сегодня в 20:55 РЖД открыли движение по одному ж/д пути в Забайкалье

МОСКВА. 9 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — ОАО "РЖД" во вторник открыло движение по одному пути перегона Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, где накануне произошёл сход вагонов грузового поезда, сообщается в официальном телеграм-канале компании.

Первый поезд пошёл по восстановленному пути в 19.45 мск. Задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам. Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути, отмечают в компании.

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