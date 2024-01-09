"Путешествие в Тульскую область совершили более 97 тыс. туристов. Мы проанализировали бронирование всех средств размещения, включая базы отдыха, санатории, хостелы и мотели. Загрузка гостиниц в историческом центре превысила 96%. Это говорит о большом интересе к нашему региону", — цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития Тульской области Ларису Соломатину.

Она также отметила рост числа обращений к туристическому порталу Тульской области. В декабре 2023 года оно достигло 100 тыс.

По данным пресс-службы, в новогодние каникулы в учреждениях культуры региона прошло более 3,9 тыс. мероприятий, их посетили более 340 тыс. человек.

В музейном рейтинге традиционными лидерами стали Тульский кремль, Музей оружия, Музей самоваров, филиал Государственного исторического музея, Музей обороны Тулы.