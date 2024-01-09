"В новогодние каникулы 13,3 млн человек участвовали в городских праздничных мероприятиях. Горожане и гости столицы насыщенно провели выходные в парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках", — написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

В пресс-службе московской мэрии уточнили, что в период новогодних праздников в городе прошли фестивали "Путешествие в Рождество" и "Усадьбы Москвы. Зима", в парках и на городских территориях работали катки, показывали спектакли, проводили мастер-классы.

В частности, на фестивальных площадках работали 23 бесплатных катка, их посетили 225,8 тыс. человек. Состоялось более 100 ледовых шоу, среди которых "Щелкунчик", "Белоснежка", "Золушка" и "Царевна-Лягушка". Премьерой этого года стал спектакль "Золотой ключик". Зрителями ледовых шоу стали 19 350 человек. Впервые на катках проводились тренировки по фигурному катанию.

Кроме того, в Гостином Дворе состоялась новогодняя "Ёлка мэра". С 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года было организовано 37 представлений, которые посетили более 60 тыс. человек.

В конце декабря были впервые открыты три филиала усадьбы Деда Мороза: "Снежная королева" в Измайловском парке — комплекс, созданный по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена, "Морозко" в ландшафтном парке "Митино" — мини-усадьба, созданная по мотивам одноимённой русской народной сказки (известной в изложении А.Н. Толстого), и "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни — сказочная деревня, созданная по мотивам одноимённого мультсериала. За новогодние каникулы усадьбы Деда Мороза посетили порядка 87,5 тыс. человек, отметили в пресс-службе.

Всего с 30 декабря по 8 января городские парки культуры и отдыха, а также природные территории посетили 4,7 млн человек. Самыми популярными по традиции стали парк "Зарядье" и Парк Горького.

В выходные и праздничные дни желающие могли посетить тематические выставки. Во дворце Н.А. Дурасова в усадьбе Люблино проходила выставка Снегурочек, а в усадьбе Воронцово была организована экспозиция "В блеске ёлочных огней". В Саду "Эрмитаж" продолжался зимний фестиваль WinterFest. В ландшафтном парке "Митино" проводили тематические научные экскурсии, а в парке Дружбы и Бабушкинском парке — творческие мастер-классы.

По данным мэрии, в период новогодних и рождественских праздников минимальная температура в Москве опускалась до минус 29 градусов. Средняя температура воздуха в первую неделю января составила минус 20,5 градуса, что является рекордным значением за последние 45 лет. Отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы достигало 19,7 градусов.