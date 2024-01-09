"Инвестпроекты в 2024 году будут одними из самых масштабных в развитии Кисловодска. 9 коллективных средств размещения появятся в новом году. Все объекты будут частью городской застройки в курортной части Кисловодска", — сказал Моисеев.

В числе этих объектов будут апарт-отель "Александр", пансионат "Ленина 24", новый корпус пансионата "Шаляпин", санаторий "Источник", гостиница "Победы 11", отель "Олимп", новый гостевой дом "Санаторий Вилла Арнест", гостиница "Урицкого 14 А" и отель "Агат". Общая вместимость новых здравниц — почти 1,1 тыс. мест. Инвестиции в эти проекты составят в общей сложности 8,2 млрд рублей.

"Это будут новые номера гостиничного типа, лечебные процедуры, современные spa-центры, новейшее медицинское оборудование и ресторанный сервис. В новых здравницах будет современный подход к оздоровлению и лечению всех категорий граждан", — отметил глава города.

Кисловодск — бальнеологический и климатический курорт федерального значения. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Является вторым в России (после Сочи) по количеству здравниц и крупнейшим на Кавминводах.