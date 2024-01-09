"В длинные новогодние выходные поездами компании воспользовались 9,1 млн пассажиров. Самым популярным направлением стало Ярославское, а чаще всего ездили 30 декабря и 5 января", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года по Ярославскому направлению проехали более 1,7 млн пассажиров. Двумя другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское — 1,6 млн и 1,2 млн поездок соответственно.

Отмечается, что в самые популярные дни для путешествий, 30 декабря и 5 января, было совершено по 1,1 млн поездок. В праздник Рождества, 7 января, поезда ЦППК перевезли 791 тыс. пассажиров.

Накануне и в период празднования Нового года график движения пригородных электропоездов в московском транспортном узле был скорректирован. Так, 29 декабря поезда на всех направлениях курсировали по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.