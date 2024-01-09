"Китай был нашим (Мальдивским) рынком номер один до COVID-19, и я прошу, чтобы мы активизировали усилия по восстановлению этой позиции Китая", — цитирует издание главу государства.

Как отметил Муизу во время визита в Китай, Пекин – "ближайший союзник" Мальдивских островов.

Портал сообщает, что Китай и Мальдивы подписали проекты в сфере туризма на $50 млн, эти средства пойдут на развитие интегрированной туристической зоны на острове в Индийском океане.

До пандемии коронавируса в 2019 году Китай был очень крупным рынком для Мальдив, ежегодно на архипелаге отдыхали около 300 тыс. туристов из КНР.

Ранее один из крупнейших в Индии сервисов по бронированию путешествий EaseMyTrip приостановил продажу авиабилетов и туров на Мальдивы из-за конфликта между правительствами стран.

Премьер Индии разместил в соцсети X собственную фотографию в шезлонге на пляже одного из островов архипелага Лакшадвип. Три члена правительства Мальдивских островов опубликовали негативные комментарии в связи с этой публикацией, заявив, что она продвигает индийские острова как место отдыха индийцев в ущерб Мальдивам. Правительство архипелага заявило об их увольнении.