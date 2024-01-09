"С 25 декабря по 8 января в Калининградской области впервые проходил зимний фестиваль искусств с участием приглашенных звезд. Калининградцы и гости региона побывали на 18 бесплатных и платных мероприятиях, а также порядка 30 творческих мастер-классах", — говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" посетили более 8,5 тыс. человек.

По словам министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, новый фестиваль объединил разные форматы культурного досуга: кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи, концерты оперной и джазовой музыки, ледовое шоу и дискотеку на катке.

"Мы увидели большой интерес у публики, и будем работать над тем, чтобы в следующем году сделать фестиваль ещё масштабнее", — сказал он.

Открытие фестиваля состоялось в историческом центре города, на острове Канта. Первым событием фестиваля стал спектакль "Рождественские истории" с участием калининградских актеров и танцевальных коллективов. Бесплатные показы спектакля шли на протяжении пяти дней.

С 27 по 30 декабря гости могли увидеть балет "Маленький принц" в театре эстрады "Янтарь-холл" в исполнении балетной труппы "Сен-Мишель" из Санкт-Петербурга. Кроме того, можно было посетить показы сказки "Двенадцать месяцев" на ледовой арене "Балтики" от заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой и поучаствовать в творческих встречах с народными артистами России Ириной Алфёровой и Александром Панкратовым-Чёрным.

2 января стартовали бесплатные мастер-классы для детей и подростков, участники которых в течение недели делали поделки своими руками.

Организаторами "Зимних каникул на Балтике" выступили правительство Калининградской области, министерство по культуре и туризму региона, ГБУ "Центр по обслуживанию учреждений и реализации культурных программ", АНО "Фестивальная дирекция".