"В рамках "Генеральной уборки" поднимаем и утилизируем корабли в акватории Дальневосточного федерального округа. На сегодняшний день обеспечили ликвидацию 131 затонувшего судна. Эти "кладбища" кораблей мешают судоходству, рыболовству, наносят вред окружающей среде и снижают туристический потенциал регионов. В этом году планируем поднять еще 82 корабля", — сказала Абрамченко на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами во вторник.

Кроме того, по ее информации, в рамках "Генеральной уборки" на суше к концу прошлого года обеспечена ликвидация 145 скважин нераспределенного фонда недр, завершено обследование 770 объектов накопленного вреда, из них 38 обладают высоким риском воздействия на здоровье граждан, которые планируется ликвидировать в первую очередь.

По словам Абрамченко, для успешной реализации федерального проекта принят ряд дополнительных мер. Во-первых, уточнены полномочия федерального центра, регионов и муниципалитетов. Теперь выявлять объекты в основном будут муниципальные и региональные органы власти, проводить обследования — Росприроднадзор, а оценивать влияние каждого объекта на здоровье людей — Роспотребнадзор. Во-вторых, установлены новые правила выявления и обследования объектов накопленного вреда, ведения госреестра таких объектов, критерии для первоочередной ликвидации, а также порядок проверки достоверности сметной стоимости проектов ликвидации. Теперь объект будет считаться ликвидированным только после подтверждения этого факта Росприроднадзором с проведением соответствующего лабораторного контроля.

"Эти меры позволят оптимизировать бюджетные расходы и установить приоритеты, основанные на обеспечении безопасности людей и окружающей среды", — сказала Абрамченко.

Она отметила, что "Генеральная уборка" реализуется в соответствии с графиком.

За два года на реализацию проекта было направлено 5,2 млрд рублей, в текущем году запланировано финансирование в объеме 3,6 млрд рублей.

"По итогам этого года в отношении 1002 опасных объектов будет завершено обследование Росприроднадзором и Роспотребнадзором и подготовлен перечень для ликвидации в приоритетном порядке, исходя из влияния таких объектов на здоровье людей и окружающую среду", — сообщила вице-премьер.

В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" проводятся работы по ликвидации заброшенных промышленных предприятий, скважин и других опасных объектов накопленного вреда, которые представляют угрозу окружающей среде и негативно сказываются на качестве жизни граждан.