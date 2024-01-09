"Особенно много гостей было из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа и Калуги, а также новых регионов России", — говорится в сообщении.

В филиалах Музейного объединения состоялись различные мероприятия в рамках проекта "Музейная зима в Туле".

Так, в атриуме Тульского кремля прошло 35 показов новогоднего спектакля "Пряничная сказка". В музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка "Копии шедевров из собрания Музея им. Андрея Рублёва". В Музее обороны Тулы прошел праздник "Музей собирает друзей"., в нем приняли участие и гости из Горловки.

Праздники в стиле дворянской эпохи состоялись в Богородицком дворце-музее, доме-музее писателя Викентия Вересаева, Девягорско-Лихвинском музее-заповеднике.

Отмечается, что праздничные новогодние программы провели во всех музеях Тульского музейного объединения, в каждом со своим особенным колоритом. В частности, в музее П.Н. Крылова открылась выставка работ юных художников "Зимняя сказка", в музее командира крейсера "Варяг" В.Ф. Руднева гости "отправились" в кругосветку, в Тульском краеведческом музее посетители поучаствовали в квесте "По следам Деда Мороза".

Всего было проведено 379 новогодних мероприятий, в них приняли участие более 44 тыс. человек.

Тульское музейное объединение включает 25 музеев, которые располагаются в самой Туле и муниципальных образованиях практически по всему региону. В ТМО входят филиалы краеведческого и художественно-изобразительного профиля.