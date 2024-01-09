"Клевер" — это студия декоративного искусства. Основным ее направлением является керамика. На базе студии будет проводиться обучение секретам этого искусства для взрослых и детей — в частности, организуются мастер-классы для туристов, после которых они смогут увезти с собой памятный сувенир.

Творческое музейное пространство "Квартира из прошлого" создано в рамках проекта "Загляни в прошлое". Здесь туристы смогу ознакомиться с типичным касимовским домом из прежних времен — увидеть изразцовую печь, которая отапливала три раздельных помещения и одновременно использовалась для приготовления пищи, предметы быта и интерьера, старинные фотографи.

Как отметил Бахилов, только за 2023 год число музейных пространств выросло до двадцати, и теперь к ним добавилось еще два.

"Количество музейных пространств в Касимове не уступает самым популярным малым историческим городам России. Каждый турист, посетивший наш город, и каждый житель сможет найти то, что ему по душе, и хорошо провести время", — добавил он.