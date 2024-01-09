"Самые значительные аномалии, отклонения от нормы прогнозируются в Приволжском и Уральском федеральных округах", — сказал Вильфанд.

Так, по прогнозам, с 10 по 14 января на севере Центрального федерального округа, за исключением Московской области, прогнозируется температура на 6-13 градусов ниже нормы, минимальные температуры будут от минус 24 до минус 17 градусов. В Московской области -температура на 7-13 градусов ниже нормы прогнозируется с 12 по 14 января, ожидаются морозы до минус 24 — минус 17 градусов.

В Приволжском федеральном округе, как уточнил Вильфанд, с 10 по 14 января "морозы будут повсеместно, во всех регионах температура на 7-15 градусов ниже нормы, а в Пермском крае на 18 градусов ниже нормы". Температура воздуха там будет опускаться до минус 27 — минус 20 градусов, а в Пермском крае — до минус 33 градусов.

На Урале с 10 по 14 января в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах температура будет опускаться до минус 40 — минус 38 градусов, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — от минус 33 до минус 26. Такая температура будет на 13-14 градусов ниже нормы.

В Сибири температура ниже нормы на 7-9 градусов прогнозируется на Таймыре, там температура будет опускаться до минус 40 — минус 38 градусов. На Дальнем Востоке аналогичное отклонение температуры от нормы с 10 по 14 января будет в Магаданской области (минус 48 — минус 44 градуса), в Хабаровском крае (минус 46 — минус 43 градуса). В Якутии температура прогнозируется на 6-7 градусов ниже нормы — будет минус 54 — минус 51 градус.

При этом, как уточнил Вильфанд, сложная погода прогнозируется в Южном федеральном округе и на юге западной Сибири.

Так, в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях в ближайшие дни прогнозируются снег, метель, гололедные явления, ветер до 23 м/с. В Новосибирской области ветер до 28 м/с. В республике Алтай ветер до 37 м/с, метель, гололед. В Омской области 10 и 11 января снег сильный, метель, ветер до 23 м/с.

Понижение температуры прогнозируется и в Южном федеральном округе. Там, 10, 13 и 14 января температура будет на 10 градусов ниже нормы. В Астраханской области температура будет опускаться до минус 21 градуса, в Калмыкии — до минус 18, в Ростовской области ожидается минус 20 — минус 16 градусов, в Волгоградской области до минус 23 градусов. В Краснодарском крае — минус 15 — минус 14 градусов. В Сочи ночные температуры будут отрицательные, что, по словам Вильфанда, "редчайший случай". Понижение температуры прогнозируется и в Крыму.

Такие изменения погоды приведут к тому, что в Южном федеральном округе, в частности, в Астраханской области, в Калмыкии будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра, метель, гололедо-изморозевые отложения. В Крыму также будут очень сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, метель с ветром до 25 м/с. Начиная с 12 января в Крыму пойдет сильный снег, ветер до 17 м/с. В Краснодарском крае 12 января — сильный снег, мокрый снег и сильные гололедно-изморозевые отложения.