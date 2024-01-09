"Между СКФУ и правительством Ставропольского края было подписано соглашение о взаимодействии в рамках исполнения стратегии социально-экономического развития СКФО до 2030 года. Планируется, что итогом работы станет туристическая карта макрорегиона — "Большой Кавказ", которая, помимо маршрутов, будет включать в себя объекты инфраструктуры", — сказал Беспалов.

Он отметил, что университет продолжает реализовывать образовательные программы в сфере туризма, обеспечивая Северный Кавказ квалифицированными кадрами. В настоящее время в СКФУ по программам высшего образования в области "Сервиса и туризма" обучается более 800 студентов.

Помимо этого, на базе университета функционирует межрегиональный молодежный туристический центр, где студенческие команды занимаются разработкой новых туристических маршрутов.