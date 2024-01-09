Как уточняет издание, закон запретит распространение и продажу пищевых продуктов, изготовленных или переработанных с использованием мяса собак. Однако покупатели, потребляющие собачье мясо или сопутствующие продукты, не будут подвергаться наказанию – это означает, что закон в основном будет нацелен на тех, кто работает в отрасли, например, на собаководов или продавцов.

Согласно законопроекту, любой, кто убивает собаку ради еды, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет или оштрафован на сумму до 30 млн корейских вон (около $23 млн). Тем, кто разводит собак для употребления в пищу или сознательно приобретает, перевозит, хранит или продает продукты, приготовленные из собачьего мяса, также грозит лишение свободы и тюремное заключение.

В соответствии с документом владельцам ферм, ресторанам, специализирующимся на блюдах из собачьего мяса, и торговцам, занимающимся торговлей собаками, будет предоставлен трехлетний льготный период для закрытия или изменения своего бизнеса. Местные органы власти будут обязаны их поддержать в этот период.

Как уточняет CNN, в Южной Корее мясо собак традиционно рассматривали как еду, которая могла помочь людям пережить голодные периоды, а также была дешевым и легкодоступным источником белка в то время, когда уровень бедности был намного выше.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Южной Корее работают около 1100 ферм, на которых выращивается около полумиллиона собак. Но в последние десятилетия число южнокорейцев, употребляющих в пищу собачье мясо, резко сократилось, особенно среди молодежи. В период с 2005 по 2014 год количество ресторанов Сеула с собачьим мясом в меню сократилось на 40% из-за снижения спроса.

При этом в ноябре в Сеуле прошли митинги против принятия законопроекта. В них участвовали фермеры, которым грозит разорение после запрета продажи собачьего мяса и блюд из него.