"Самыми пиковыми днями посещения были 3, 4, 5, 6 января. Было принято 100 туристических автобусов из Нижегородской, Кировской, Вологодской и Архангельской областей (4,2 тыс. человек)", — написал Кузьмин в своем телеграм-канале.

Кроме того, 30 декабря — 8 января на станции "Котлас Южный" и "Великий Устюг" прибыло 11 специализированных поездов. На них в гости к Деду Морозу приехали более 5,2 тыс. человек. Также более 4 тыс. путешественников доехали на поездах выходного дня "Мороз-экспресс", "Зимняя сказка" и "Величие Севера". В новогодние праздники совершено восемь авиарейсов, на которых прилетели 302 человека.

"Несмотря на сильные морозы люди, приехавшие к зимнему волшебнику, смогли окунуться в сказку и провести свои выходные насыщенно. Были организованы игровые программы и мастер-классы, катания на лошадях, снегоходах и ватрушках, экскурсии на вотчине Деда Мороза, в музеи и учреждения культуры Великоустюгского округа", — отметил глава района.