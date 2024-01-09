"С 1 по 8 января департаментом общественного питания было обслужено 15 тыс. посетителей. Одной из самых популярных точек гастротуризма стал ресторан "Вершина"», специализирующихся на блюдах аутентичной краснополянской кухни", — говорится в сообщении.

Как рассказал шеф-повар ресторана Владимир Куликов, одним из самых популярных блюд у гостей стал салат "Оливье по-вайнахски", рецепт которого включает черемшу. За каникулы гости заказали 300 кг такого салата.

"Сейчас на курорте традиционный сезонный спад турпотока. В этом время здесь удобно отдыхать тем, кто хотел бы научиться кататься на лыжах или сноуборде в спокойной обстановке, а также сэкономить – во второй половине января цены в отелях курорта заметно снижаются", — отмечают в пресс-службе.

Там также сообщили, что 21 января на курорте пройдет празднование Международного дня снега, а 3 февраля – международные соревнования по фрирайду (FWQ 2024). 7 февраля здесь будут широко отмечать 10-летие проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи.