"С 9 по 10 января местами на Черноморском побережье на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха минус 5 — 10 градусов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых районах края уже выпал снег, а сложная дорожная обстановка обстоит в северной половине края. "В связи с этим просим вас воздержаться от поездок на автомобиле на дальние расстояния, особенно через перевалы в сторону Черноморского побережья", — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что для расчистки и обработки дорог задействованы 270 единиц спецтехники.

"На магистралях работают 209 комбинированных дорожных машин, семь автогрейдеров и 54 трактора со снегоочистительным оборудованием. Тротуары и посадочные площадки расчищают 212 дорожных рабочих", — говорится в сообщении краевой администрации.