"EaseMyTrip в рамках онлайн-кампании бойкота Мальдив решила приостановить бронирование авиабилетов на острова после оскорбительных высказываний мальдивского правительства в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди", — пишет издание.

По словам соучередителя и генерального директора сервиса Нишанта Питти, продажи путешествий на Мадьдивы остановлены "на неопределенный срок".

В знак солидарности с Индией компания запустила продвижение внутреннего туризма, призывая индийцев путешествовать по своей стране, а Мальдивы заменить островами Лакшадвип у побережья штата Керала.

Как сообщает туристический портал Skift, в соцсетях появилась информация об отмене индийскими туристами более 8 тыс. бронирований гостиниц и более 2,5 тыс. авиабилетов на Мальдивы.

Отказ индийских путешественников от Мальдив может нанести серьезный ущерб туризму архипелага, так как в прошлом году Индия была лидером по въездному турпотоку вместе с Россией: из обеих стран на Мальдивы прибыли порядка 210 тыс. туристов.

Платформа EaseMyTrip занимает второе место в Индии по объемам бронирования путешествий, ее доля на рынке составляет 22%.

Конфликт начался после того, как премьер Индии Нарендра Моди разместил в соцсети X собственную фотографию в шезлонге на пляже одного из островов архипелага Лакшадвип. Три члена правительства Мальдивских островов опубликовали негативные комментарии в связи с этой публикацией, заявив, что она продвигает индийские острова как место отдыха индийцев в ущерб Мальдивам. Правительство архипелага заявило об их увольнении.