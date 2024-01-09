"Проведены значительные работы по реставрации деревянной части колокольни. Деревянную конструкцию фонаря специалисты считают большой редкостью — это одна из старейших деревянных конструкций в Петербурге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ было выявлено множество скрытых конструктивных особенностей, которые позволили реставраторам изучить строительную историю памятника.

Реставрация памятника федерального значения велась с 2021 года. До этого полноценная реставрация колокольни проводилась в 1956 году.

54-метровая трехъярусная колокольня построена в стиле елизаветинского барокко в 1758 году по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Крест колокольни изготовлен на железоделательных заводах Демидова. Колокольня освящена в честь небесного покровителя моряков — Николая Чудотворца.

Колокольня Никольского собора — архитектурная доминанта Коломны, одного из старейших районов Петербурга. Реставрация проводилась за счет городского бюджета по программе КГИОП. Общая стоимость работ оценивалась в 113,7 млн рублей.