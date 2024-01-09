"В новогодние праздники наш город посетили свыше 280 тыс. человек. Это на 4% выше, чем в прошлом году. Благодаря слаженной работе всех служб и принятым мерам безопасности обеспечили в Сочи все условия для комфортного и безопасного отдыха наших жителей и туристов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, средняя загрузка курорта в эти дни составила 75,2%. Наибольшей популярностью у гостей пользовались отели категории 4* и 5*, а также санатории и пансионаты с лечением. Средняя загрузка здравниц в праздничные дни составляла около 90%. Отели и апартаменты горного кластера приняли 79,6 тыс. гостей.

"Аэропорт Сочи в этот период обслужил более 300 тыс. пассажиров. Поездами пригородного сообщения в горный кластер перевезено 57 тыс. человек, это на треть больше, чем в прошлом году. На 15% вырос поток автомобилей в направлении Красной Поляны", — сообщает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что ежедневно в дежурстве и работе по зимнему содержанию на федеральных, региональных и муниципальных дорогах горного кластера было задействовано в среднем 70 единиц снегоуборочной техники. За истекший период было израсходовано более 800 тонн противогололедных материалов. Волонтеры горных курортов информировали гостей о местах посадки на канатные дороги и времени их работы, расположении пунктов прокатов инвентаря и остановок общественного транспорта.

"Объекты туристского показа в период новогодних каникул суммарно посетили более 145 тыс. гостей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 6%", — отмечает пресс-служба.

Координацию всех служб осуществлял межведомственный оперативный штаб. Он продолжит функционировать до конца зимнего сезона.