Показатели пассажирских перевозок на сети РЖД оказались выше планов, которые озвучивали в компании в конце прошлого года. Замглавы РЖД по пассажирскому комплексу Иван Колесников в ноябре говорил журналистам, что по итогам 2023 года планируется перевезти более 1,15 млрд человек, в том числе в дальнем следовании — более 112 млн пассажиров, в пригородном сообщении — свыше 1,035 млрд человек.

Пассажирооборот на сети РЖД за год вырос на 11%, до 136,2 млрд пассажиро-км. В том числе в дальнем следовании он составил 103,1 млрд пассажиро-км (+12,9%), в пригородном сообщении — 33,1 млрд (+5,3%).

За декабрь с вокзалов и станций РЖД отправились 97,8 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателя аналогичного периода 2023 года. В том числе поездами дальнего следования были перевезены 9,3 млн человек (+12,8% г/г, на уровне ноября 2023 года), пригородными поездами — 88,5 млн (+2,7%).

Пассажирооборот за прошлый месяц вырос г/г на 11%, до 9,9 млрд пассажиро-км. В дальнем следовании он составил 7,3 млрд пассажиро-км (+14%), в пригородном сообщении — 2,6 млрд пассажиро-км (+3,4%).