Чартерные рейсы будут выполняться 4-5 раз в неделю. Первый полет назначен на 26 апреля. Длительность перелета составит 3,5 часа.

Как сообщалось, в 2023 году Southwind приступила к чартерной программе на данном маршруте с 12 марта с периодичностью два рейса еженедельно, затем частота полетов была увеличена до 6-7 в неделю, они выполнялись до ноября.

В течение 2023 года рейсы в Анталью пользовались высоким спросом. В местных турагентствах отмечали, что они привлекательны еще и тем, что авиакомпания выполняет полеты напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря.