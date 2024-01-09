"В Омском аэропорту подвели итоги деятельности за 2023 год. Количество обслуженных пассажиров составило 1 млн 680 тыс. 206 человек, что на 5,9% больше показателя предыдущего года", — говорится в сообщении.

В прошлом году в регионе активно развивались субсидированные авиаперевозки в такие города, как Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Новокузнецк, Самара, Тобольск, Томск, Тюмень, Уфа, Нижневартовск, Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск.

Самыми популярными направлениями прошедшего года у омичей стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Ханты-Мансийск, отмечает пресс-служба.