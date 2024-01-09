"Правительство утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Мастер-планы подготовлены для Анадыря, Арсеньевска, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска", — говорится в сообщении.

В числе предусмотренных мероприятий обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры и развитие курортных зон.

Так, в Магадане в 2024 году завершат строительство областного родильного дома на 80 коек с женской консультацией и дневным стационаром на 10 мест. На острове Русский во Владивостоке в 2025-2026 годах планируется возведение академии тенниса, в Якутске на 2025 — 2029 годы — Всемирного центра мамонта. В плане развития Благовещенска на 2025 год предусмотрено завершение работ по строительству трансграничной канатно-подвесной дороги через Амур, соединяющей его с китайским Хэйхе.

На портале кабмина уточняется, что всего комплексные планы развития дальневосточных городов включают 743 различных мероприятия. Общий объем финансирования равняется 3,5 трлн рублей. Из них 1,2 трлн рублей составят средства федерального бюджета, еще 400 млрд рублей будут направлены из консолидированных бюджетов регионов, 1,9 трлн рублей придется на внебюджетные источники.

Ранее правительство утвердило аналогичные планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды и Южно-Сахалинска. В кабмине напомнили, что по поручению президента мастер-планы разрабатываются для 25 городов ДФО, с учетом нынешнего подписанного распоряжения на сегодня они утверждены для 21 города