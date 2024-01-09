"В каникулы, то есть с 31 декабря по 8 января, Татарстан посетили 170 тыс. туристов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года", — сказал Иванов.

При этом он отметил, что прирост турпотока происходил не только в коллективных средствах размещения, но и в частном секторе.

Иванов указал, что в Татарстан приехали туристы практически из всех регионов страны — больше всего людей прибыли из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга.

"Мы уже в этом году зафиксировали турпоток, который прибыл в Татарстан по трассе М-12. Люди отмечают комфорт, скорость и удобство того, как теперь можно добраться до Татарстана", — добавил он.

Традиционно объектами притяжения стали культурные объекты, районы республики. Так, резиденцию Кыш бабая в Арском районе Татарстана (татарского Деда Мороза — ИФ) в эти новогодние каникулы посетили порядка 4,5 тыс. человек, что на 30% больше, чем за этот же период прошлого года.

Также гости и жители республики активно посещали рыболовные базы, расположенные в районах Татарстана, Раифский монастырь, Казанский Кремль и другие объекты.