"В 2023 году у нас рекордное количество перевезенных пассажиров за 25 лет, с 1998 года", — отметил Вавринчук.

По итогам минувшего года пассажиропоток на рейсах в Санкт-Петербург по сравнению с 2022 годом вырос на 28% и составил 49,1 тыс. человек. В Сочи перевезено 32,9 тыс. пассажиров, рост — на 14%.

"Набирает популярность направление в Калининград. Если в 2022 году по нему было перевезено почти 2,9 тыс. пассажиров, то в 2023 году пассажиропоток составил 18,3 тыс. человек, то есть, вырос в 6,3 раза. На рейсах этого направления мы наблюдаем наиболее высокий процент заполняемости — в летний период почти 100%, в зимнее время — порядка 90%", — приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Николая Субботина.

Также растет и пассажиропоток в Минеральные Воды. Рейсами на этом направлении и обратно прошлом году воспользовались почти 7 тыс. человек.

Авиасообщение с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом в 2023 году осуществлялось круглогодично. Рейсы в северную столицу выполнялись авиакомпанией Nordwind Airlines совместно с "Икар" ежедневно, в Сочи, Калининград и Минеральные Воды — два раза в неделю на Embraer 190 на 110 пассажирских мест. На период высокого сезона с июня было увеличено количество рейсов из Иванова в Сочи до трех раз в неделю, полеты выполнялись на самолетах Boeing-737 вместимостью до 210 мест.

В 2024 году авиасообщение с Минеральными Водами становится круглогодичным, как и остальные направления в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Рейсы в северную столицу остаются ежедневными. В Сочи и Калининград полеты в течение года будут осуществляться два раза в неделю. На период высокого сезона с июня количество рейсов из Иванова в Сочи также планируется увеличить до трех раз в неделю. В Минеральные Воды самолеты продолжат летать два раза в неделю. На этом направлении в новом году появится новый перевозчик — авиакомпания "Азимут". Полеты будут выполняться на современных воздушных судах Sukhoi Superjet 100 на 100 мест.

Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы.