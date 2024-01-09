"Мультимедийный выставочный проект "Мозаика эпопеи" — это видеоистория, посвященная роману-эпопее Льва Толстого "Война и мир". В центре сюжета — история работы над произведением, события, подтолкнувшие писателя к созданию шедевра", — говорится в сообщении.

Часть рассказа также посвящена персонажам романа, которые, благодаря большому количеству экранизаций и театральных постановок, рисунков и эстампов, уже давно живут своей собственной жизнью, независимой от авторской воли, отметили в пресс-службе.

Выставочный проект "Мозаика эпопеи" будет работать до 31 декабря 2024 года на официальном сайте филиала Музея истории города Луганска — Литературном музее Владимира Даля.

Роман-эпопея Л.Н.Толстого "Война и мир" описывает русское общество в эпоху войн против Наполеона в 1805-1812 годах. Роман был завершен в 1869 году, первая публикация состоялась в "Русском вестнике" 1865 году. Рукописный фонд романа составляет 5202 листа.

Под Тулой в Ясной Поляне находится музей-усадьба Л.Н.Толстого — родовое имение писателя. Здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.