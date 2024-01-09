Отмечается, что в настоящее время задерживаются поезда №392 Чита-Благовещенск, №2 Москва-Владивосток, №9 Владивосток-Москва, №10 Москва-Владивосток.

"Для пассажиров поездов №2 и №392 от станции Чернышевск-Забайкальский назначен дополнительный поезд в Читу. Из Читы будут организованы авиарейсы в Благовещенск авиакомпании "Аврора" (33 пассажира) с прибытием на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании "Аэрофлот" (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика", — говорится в сообщении.

Для перевозки пассажиров поезда №9 назначен поезд Чернышевск — Москва со всеми предусмотренными остановками. Для граждан, которые должны были сесть в поезда №2 и №392 после барьерного места (всего 566 пассажиров), на участке Горелый — Благовещенск — Владивосток сформирован дополнительный состав из 9 вагонов.

Как сообщалось, в ночь на вторник на перегоне Алеур — Бушулей с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. По данным регионального главка МЧС России, сход вагонов вызвал соприкосновение с вагонами стоящего на соседнем пути грузового состава. Пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, под наклоном находятся две секции локомотива одного из поездов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).