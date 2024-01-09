"В целом рост турпотока на курорты Краснодарского края с заездами с 26 декабря по 7 января составил около 35%. Абсолютный лидер – Сочи, прежде всего Адлер, на которые приходится более половины объемов, и по 20% – на Анапу и Геленджик. А вот Красная Поляна продавалась примерно так же, как в прошлом году. У нас две трети бронирований пришлись на прибрежный кластер и только треть – на Красную Поляну", — рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

При этом, по словам эксперта, в горном кластере Сочи загрузка была 90%. В первую очередь были распроданы особенно привлекательные и приемлемые по цене варианты размещения возле подъемников. Ближе к новогодней ночи еще оставались номера в дорогих отелях 5* близко от подъемников или в расположенных далеко от них бюджетных гостиницах.

Большинство заездов состоялись 2-3 января, в эти даты в Сочи чаще заезжали семьи с детьми.

В компании "Алеан" заметнее выросли продажи туров в отели горного кластера Сочи — на 25%, тогда как прибрежного — на 10%.

"В этом году ранние продажи шли активно, покупать новогодние туры начали еще в августе. Стимулировали продажи курорты "Красная Поляна" и "Роза Хутор". Они предлагали не только скидки на проживание, но и бесплатные ски-пассы или занятия с инструктором. Также скидки давали отели среднего и высокого ценового сегмента на побережье", — сказала руководитель пресс-службы туроператора Ирина Романова.

Как и ранее, наибольшим спросом в праздничные даты пользовались отели c развитой инфраструктурой, подготовившие насыщенную праздничную программу и новогодние банкеты. Активнее всего бронировали гостиницы 3-4*, объекты Красной Поляны и Имеретинского района. Менее востребованы были отели эконом-сегмента без питания. Большинство поездок были забронированы на три дня.

По словам Ромашкина, стоимость туров на Новый год в прибрежном кластере выросла на 10-20% в зависимости от объекта, в горном – на 10-15%.