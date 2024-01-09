Количество рейсов в прошлом году увеличилось на 4,5% — до более 53 тыс.

Как отметил менеджер по развитию маршрутов Lietuvos oro uostai Томас Зитикис, если сравнивать пассажиропоток только в западные страны, то аэропорты страны превзошли объемы, которые были зафиксированы до пандемии.

"Общая картина авиации в нашем регионе сильно изменилась за последние несколько лет, рейсы по восточным направлениям больше не осуществляются, что затрудняет сравнение прошлогодней ситуации, например, с ситуацией 2019 года и его общими показателями. В целом, динамика роста, безусловно, заметна и в 2024 году только усилится", — пояснил он.

По словам Зитикиса, спрос на пассажирские авиаперевозки растет рекордными темпами во всем мире, а общий пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году уже сравняется с показателем 2019 года, когда он составил около 6,5 млн человек.

В Литве действуют три международных аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai.